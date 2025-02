Prende quota l’ipotesi Raspadori: la parola a Conte

Inutile parlare di “non mercato”, indubbiamente vi è una dose di sfortuna, non perchè gli infortuni non siano previsti, ma perchè avvengono tutti dalla stessa parte, ma inutile piangersi addosso. Sabato, si è in campo all’Olimpico. Il CdS scrive: “L’infortunio di Neres mette il punto in calce al periodo in assoluto più difficile, le tre defezioni contemporanee sulla stessa fascia valgono una combinazione destro-sinistro del miglior Tyson, ma il Napoli da oggi ricomincerà a darci dentro. Dicevamo. Raspadori la prima soluzione offensiva, nel 4-3-3 o nel 3-4-2-1: non è titolare in campionato dal 31 agosto contro il Parma e per il momento l’unico gol è quello al Venezia. Decisivo, in corsa. E ancora: da capire come Conte intenderà completare l’assemblaggio della difesa, nel caso del rilancio di Buongiorno dal primo minuto. Juan Jesus, che l’ha sostituito egregiamente al netto della collaborazione (meno grave) con Mazzocchi al mega pasticcio che ha regalato il pari all’Udinese, potrebbe anche essere dirottato a sinistra. Così da rafforzare la marcatura su una corsia che la Lazio sa sfruttare molto bene con Isaksen, come da scena clou della partita d’andata. Idee. E parola a Conte.”

