“Nuovo centro sportivo, è fondamentale che il Napoli non lasci l’area di Castel Volturno! Dialogo col club”

Pasquale Marrandino, sindaco di Castel Volturno, ha commentato ai microfoni di Marte Sport Live le ultime notizie relative alla costruzione del probabile nuovo centro sportivo del Napoli.

Factory della Comunicazione

“Il dialogo con il Napoli, da parte nostra, procede da tempo. Nelle ultime ore sono usciti tanti titoloni di giornali che hanno parlato di soluzione A, B e C. La verità è che l’interlocuzione è attiva già da mesi, l’ente ha proposto alla proprietà del Napoli diverse soluzioni dal punto di vista pubblico. Poi, che il presidente De Laurentiis stia valutando altre offerte di privati, non solo quelle della famiglia Coppola, ben venga. L’importante è che resti qui sul territorio. Noi stiamo facendo di tutto affinché il club azzurro resti nel nostro territorio, con ricadute sociali, di riqualificazione e di possibilità di lavoro per i cittadini. Le zone che abbiamo proposto noi dell’amministrazione sono varie, alcune sono sul litorale. Quello che mi sento di dire è dissipate sugli sciacallaggi che stanno facendo sul centro sportivo, mostrando la zona di La Piana di Castel Volturno come potenziare area dove verrà edificato, o gli alberghi della famiglia Coppola. Lo fanno per ritagliarsi qualche spazio e per avere popolarità. Ad ogni modo, per noi l’obiettivo madre è che il Napoli non si muova da qui. Poi, tutto il resto è di un privato, e ovviamente De Laurentiis è un privato. Per lo stadio che ipotesi sono percorribili riguardo al territorio? Il ragionamento è sempre lo stesso, si parla di un centro sportivo completo. Più portiamo sul territorio, meglio è: la sfida è questa. Veramente, per Castel Volturno, è un’occasione irripetibile. Io non faccio sporcare questo rapporto con la società a nessuno, in passato sono stati sempre macchiati da interessi personali. Oggi ho spento il cuore e ho messo in moto il cervello e devo lavorare per l’obiettivo. Abbiamo incontri in programma? Ci saranno aggiornamenti più avanti sicuramente. Per me la questione è molto seria”.