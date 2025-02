Morales: “Non capisco perchè uno come Raspadori non trovi spazio”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Massimo Morales, allenatore ed ex scout del Napoli

“Nell’arco della stagione ci sono dei momenti meno positivi, ma una squadra forte deve superarli. Meglio che questo momento sia arrivato adesso perché c’è tempo ancora per aggiustare le cose. Anche aggiustare tatticamente la squadra, ma adesso serve tenere botta.

Non capisco perchè uno come Raspadori non trovi spazio. Lui non è un vero e proprio esterno d’attacco, ma è uno che trova la giocata vincente e nella carriera ha raccolto meno di quanto meritava. Lo stesso Okafor non è ancora in forma, poi deve entrare nel contesto Napoli. Il mercato di gennaio è complicato perché arrivano giocatori che non giocavano, oppure fai un grandissimo colpo, ma è molto difficile prendere un big a campionato in corso. Antonio Conte però è l’allenatore perfetto per le situazioni non ideali perché lui fa elevare il valore dei giocatori. Il Napoli infatti non è partito per vincere, ma si trova primo in classifica questo perché fa migliorare tutto il gruppo.

Napoli e Inter sono attese da gare difficili per cui sulla carta l’Atalanta può recuperare qualcosa in questa giornata di campionato, ma il calcio non si fa sulla carta quindi tutto può accadere. Deve capire Conte lo stato di condizione dei giocatori, poi la Lazio sulle fasce ha molti cavalli per cui va studiata bene la partita dal punto di vista tattico”.