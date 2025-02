Lo Monaco, ds: “Napoli? A centrocampo manca un vero alter-ego di McTominay o Anguissa…”

Il direttore sportivo Pietro Lo Monaco ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo alla trasmissione Punto Nuovo Sport. “L’infortunio di Neres mette a nudo il mercato di gennaio. Il Napoli è scoperto in tutti i settori, come hanno mostrato gli stop del brasiliano e anche di Buongiorno o di Olivera. Anche a centrocampo manca un vero alter-ego di McTominay o Anguissa… Una rosa competitiva passa soprattutto dalle alternative. Non capisco perché vendere Folorunsho in un momento così difficile: se non puoi comprare giocatori importanti, perché vendere quelli che hai? Il calcio è bello perché propone situazioni limite per tutti. Ora sta a chi è in piedi non far rimpiangere i titolari. Magari contro la Lazio arriverà una grande reazione, non bisogna fasciarsi la testa nel pieno di un’emergenza. Napoli solo da Champions? Ma che sciocchezze! Sono dichiarazione di moggiana memoria, per scaricare le pressioni… Il Napoli è chiaro che stia lottando per lo Scudetto, ma è un percorso fatto di alti e di bassi. La rosa del Napoli resta di valore nonostante l’emergenza e sarà fino alla fine una spina nel fianco per l’Inter e le altre”.

