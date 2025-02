Kvara ha lasciato il Napoli, e Neres si è infortunato, ora c’è Okafor

Non è un momento fortunato per il Napoli, prima l’addio di Kvara, poi ieri l’infortunio di Neres che era il suo sostituto, ora ci sarebbe l’ultimo arrivato nella finestra invernale di mercato, Noah Okafor, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il danno tecnico-tattico, nel frattempo, è enorme: Neres è stato un’alternativa straordinaria a Kvara e all’improvviso è diventato titolare senza alternativa. Il Napoli perde la freccia di sinistra che crea superiorità, che sa giocare a destra, che ha rapidità e velocità fuori del comune nello stretto e in campo aperto. Una fonte di assist (6) e qualche gol (2). Quando è in giornata è difficile fermarlo. Il problema nel problema è che il suo sostituto naturale, Okafor, è arrivato fuori condizione (complice un infortunio a metà dicembre): domenica è tornato in campo negli otto minuti finali della sfida con l’Udinese dopo un’assenza prolungata dal 15 dicembre e ora sta ingoiando i tostissimi menù della preparazione di Conte per mettere benzina. Per il momento è escluso che possa partire dal primo minuto: deve prima impadronirsi di uno stato di forma accettabile. Proporsi come variabile in corsa, come riusciva al Milan soprattutto nella stagione precedente, sarebbe già una conquista”.

