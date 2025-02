Graziani: “Con Neres ai box, c’è Ngonge in pole!”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Ciccio Graziani, allenatore ed ex calciatore

Factory della Comunicazione

“Lobotka può giocare a 3, a 4, a 5, a 1, è troppo bravo! Il problema è che anche lui è in difficoltà, ma è fisiologico, non si possono giocare 38 partite al top. Lobotka è un istituto bancario, può giocare anche nel Real Madrid, dopo Modric, Lobotka è il miglior metodista europeo e Ancelotti mi disse: è vero, hai ragione! Anche Lobotka ha abbassato il suo rendimento come Anguissa, come gli esterni, come Lukaku, come il resto della squadra. Noi abbiamo assistito ad una disfatta dell’Inter come se tutti e 11 avessero 38 di febbre!

Mazzocchi in quella posizione fa più fatica rispetto a quelli di ruolo, ma ci sono momenti in cui ti devi arrangiare. L’unica cosa negativa che trovo in questo periodo è che ci sono giocatori come Billing che non sappiamo se siano carne o pesce perché non li abbiamo mai visti. Ora Neres è fermo ai box e credo ci sia Ngonge in pole.

Nel mercato di gennaio si è andata a cercare l’alternativa di Kvara ma quello è il problema minore: il Napoli è un pò risicato sia a centrocampo che in difesa. E’ vero che il Napoli gioca una volta a settimana, ma infortuni muscolari se ne verificano ugualmente. Qualcosa avrebbero dovuto fare per non avere rimpianti perché un’occasione così ghiotta non bisogna farsela scappare. Il Napoli non doveva essere primo in classifica, ma strabilia tutti con questo primato. Se però capita un momento di difficoltà come quello che sta attraversando oggi, potresti pagare dazio. Kvara al Psg non sta giocando e non è che deve ambientarsi, ma perché quando servirà lo schiereranno.

Sono curioso di vedere Billing, perché si possono cambiare anche strategie tattiche, ma non so se questi cambiamenti possano dare vantaggio o penalizzare”.