“Divieto di trasferta ai napoletani? Lazio-Napoli da bollino rosso”, ne parla Nino Simeone

Il consigliere del Comune di Napoli, Nino Simeone, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport. “Ennesimo divieto di trasferta ai napoletani? Lazio-Napoli è una gara da bollino rosso, ma stiamo spingendo come amministrazioni per far tornare tutto alla normalità. Dalla gara contro il Como, in poi, dovrebbe tornare una situazione di serenità. Andrebbero sentite le altre tifoserie piuttosto che quella napoletana, la campana fa din-don, non ha un solo suono. Nuovo Centro Sportivo del Napoli? Noi siamo coinvolti per lo Stadio Maradona in caso di ristrutturazione, altro non possiamo fare. Se il Napoli poi individua una struttura da riqualificare in piena città, allora si potrebbe fare un discorso diverso. Vedo però che De Laurentiis sta tornando a discutere con le zone di Castelvolturno, ma non posso interessarmene se non da tifoso comune”.

Factory della Comunicazione