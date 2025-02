Delio Rossi: “Se alcuni Conte non li fa giocare, avrà le sue ragioni”

DELIO ROSSI A RADIO MARTE: “ Il Napoli ha il miglior allenatore nel preparare una partita a settimana. Questo è il presupposto necessario – ha detto l’allenatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – dal quale partire per poter analizzare lo scarso rendimento e lo scarso impiego delle riserve. Se Conte non li fa giocare avrà le sue ragioni: è lui a vedere i calciatori quotidianamente sul campo e ad operare le scelte migliori per la squadra. La corsa scudetto in termini numerici è aperta anche all’Atalanta, i campionati non si vincono a febbraio, piuttosto ad aprile tutto sarà più chiaro. Per me il Napoli, con una sola competizione in stagione, è avvantaggiato. Nelle ultime gare il Napoli ha perso un po’ di brillantezza in certi giocatori, quando sei una squadra fisica e qualche giocatore perde smalto dal punto di vista atletico la cosa si nota di più. Inoltre il Napoli è una squadra dove ci sono pochi giocatori di qualità: tra essi ci sono Politano e Neres che sono gli unici con il guizzo. Ci sono riserve ottime come Gilmour che mi piace ma Lobotka è superiore ed è per questo che il calciatore scozzese non trova spazio. Raspadori ha qualità ma è difficile capirne il ruolo”