CdS – Napoli-Inter, sarà sold out al Maradona. “Lo scudetto è un sogno, la città ci crede”

L’attesa per il big match di inizio marzo, Napoli-Inter, è cominciata, e da ieri è iniziata la prevendita dei biglietti, e si prevede già sold out per il Maradona, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Napoli-Inter è l’appuntamento più importante dell’ultima parte di stagione, quello cerchiato in rosso sul calendario per ovvi motivi, per il prestigio della sfida ma anche per ciò che la classifica racconta. Lo scudetto è un sogno, la città ci crede, il destino del campionato passerà anche da Fuorigrotta e i tifosi lo sanno. Per questo sarà una partita imperdibile con il Maradona di nuovo sold out: sarà l’ottavo pienone stagionale dopo quelli con Como, Lecce, Atalanta, Roma, Venezia, Juventus e Udinese. Il terzo di fila. La media per ogni partita è di cinquantamila spettatori. Domenica erano in 50.938. Con l’Inter forse anche di più”.

Factory della Comunicazione