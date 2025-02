UFFICIALE – Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo. Sei squalificati, fermato anche il vice di Vanoli

Al termine della 24esima giornata di Serie A, queste le decisioni del Giudice Sportivo, dott. Gerardo Mastrandrea. Sono sei i calciatori che salteranno il prossimo turno per squalifica, fra i quali figura anche Godinho, allenatore in seconda del Torino espulso nel concitato finale della gara fra i granata ed il Genoa. Ammende per il Verona (lancio di un petardo) e Joao Felix (simulazione).

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MARIANUCCI Luca (Empoli): per avere, al 20° del secondo tempo, alzandosi da terra dopo un contrasto, colpito intenzionalmente con i tacchetti l’inguine di un calciatore della squadra avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TOMORI Oluwafikayomi O (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CRISTANTE Bryan (Roma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GHILARDI Daniele (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

KEAN Bioty Moise (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RICCI Samuele (Torino): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

FELIX SEQUEIRA Joao (Milan): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

NEVES GODINHO Lino Filipe (Torino): per avere, al 49° del secondo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato platealmente una decisione arbitrale.

Fonte: legaseriea.it