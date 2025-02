Moggi: “Dare un rinforzo a Buongiorno e un rimpiazzo a Kvara è uno sforzo che poteva essere fatto”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Luciano Moggi, dirigente sportivo.

Ecco le sue parole:

Factory della Comunicazione

“Il Napoli è primo in classifica, nonostante il pari con l’Udinese e nonostante la gara dell’Inter di ieri sera. Questo aumenta la rabbia di Conte che vuole vincere lo scudetto e caricherà la squadra in maniera tale da non andare oltre. A volte per caricare troppo il motore va fuori giri, lui invece è uno ben voluto dallo spogliatoio e i giocatori restano sempre a bocca aperta quando parla.

La gara del Napoli a Roma con la Lazio non sarà facile, anche l’Inter avrà una sfida difficile con la Juve per cui credo che le cose resteranno così anche al termine della prossima giornata.

E’ vero che Conte è già arrivato oltre ciò che la società gli aveva richiesto e, partito il georgiano, il Napoli avrebbe potuto rinforzare la rosa. Mancano ancora tante partite, ma la sostanza dice che il Napoli è ancora primo in classifica. Forse il Napoli non ha sostituito Kvara perché gli basta il quarto posto, non conosco le cose interne della società. Faccio fatica a parlare di errori del Napoli, di una società che è prima in classifica, però dare un rinforzo a Buongiorno e un rimpiazzo a Kvara è uno sforzo che poteva essere fatto.

L’appetito vien mangiando e quando si lotta per il quarto posto, ma si gioca per il primo, dovrebbe esserci un interesse maggiore. Da parte di Conte sicuramente c’è, un pò meno per la società, ma probabilmente perché De Laurentiis procede con cautela avendo sempre i conti a posto e questa è una cosa positiva”.