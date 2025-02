La Marca: “I cambi non stanno riuscendo a dare un contributo decisivo”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto l’avvocato Domenico La Marca.

Di seguito, un estratto dell'intervista.

Come valuta il pareggio tra Napoli e Udinese?

“L’Udinese era un avversario da non sottovalutare per tanti aspetti e bisogna riconoscere come l’undici di Runjaic ha offerto al Maradona una prova caparbia contro il Napoli. Nel primo tempo i friulani sono stati bravi a pressare alti costruendo alcune azioni pericolose mentre nel secondo tempo hanno abbassato un po’ il baricentro ma gestendo sapientemente i tempi della partita anche attraverso un buon possesso palla.

Per il Napoli era una partita insidiosa per la fisicità e l’intensità di gioco dell’avversario ma la compagine partenopea nel primo tempo comunque aveva prodotto una serie di occasioni ed era riuscita a passare in vantaggio, ma proprio per il tipo di avversario quel vantaggio doveva essere gestito in maniera differente. Nella ripresa un po’ come era accaduto una settimana prima con la Roma non si è visto quello strapotere fisico che aveva caratterizzato il Napoli nel mese di gennaio e la partita è scivolata via senza grossi sussulti sino al novantesimo”.

Come giudica la prestazione dí chi è entrato dalla panchina per il Napoli?

“Purtroppo i cambi per motivi diversi non stanno riuscendo a dare un contributo decisivo, perché se è vero che giocare un solo impegno settimanale per certi versi ti può aiutare dall’altra parte però ciò comporta un limitato utilizzo degli elementi a disposizione, i quali non riescono a raggiungere quel livello di minutaggio che gli possa permettere di essere impattanti ogni volta che vengono chiamati in causa”.

Quali giocatori l’hanno maggiormente colpita di questa Udinese?

“Ci sono tanti giocatori validi nell’Udinese, Thauvin ha dispensato giocate di spessore ma soprattutto ha messo la sua qualità al servizio della squadra. Lucca ha dimostrato di essere un centravanti, nonostante la sua stazza, mobile che con la sua capacità di coprire e di difendere la palla ha permesso all’Udinese di salire quando c’era da superare la pressione del Napoli. Solet è stato un grande colpo dell’Udinese visto che è stato preso a zero, si tratta di un giocatore importante, che se sta bene può fare la differenza e ha ancora margini di miglioramento, non a caso vanta esperienze importanti con il Lione e il Red Bull Salisburgo”.

Che cosa ne pensa della sfida con la Lazio?

“La Lazio è in ripresa dopo un periodo particolare difatti è reduce da due vittorie di fila, è una squadra che ha dimostrato di avere a disposizione tante alternative e da questo punto di vista la partecipazione all’Europa League e il primato ottenuto nella prima fase ha permesso la crescita di tutta la rosa. Per il Napoli sarà fondamentale recuperare la miglior condizione fisica soprattutto dei suoi uomini migliori che con l’Udinese sono apparsi sottotono”.

Come giudica la sfida tra Como e Juventus?

“Si sapeva che con il Como sarebbe stata una partita complicata, come del resto lo è stato anche per Milan ed Atalanta. Nonostante le difficoltà per certi versi si è vista la determinazione che aveva caratterizzato l’inizio di stagione dei bianconeri e soprattutto un Kolo Muani che sta diventando sempre più un fattore in questa Juventus”.

Che sfida si aspetta tra Psv e Juventus?

“È un avversario che sa giocare a calcio e che è in piena lotta con l’Ajax di Farioli per la vittoria dell’Eredivisie. Il Psv ha dimostrato di avere qualità soprattutto dalla metà campo in su, in particolare modo sugli esterni offensivi capaci di fare la differenza nell’uno contro uno, basti pensare alla stellina Bakayoko e al talentuoso Lang, più volte accostato ai club italiani. La Juventus dovrà fare molta attenzione ma allo stesso tempo come è successo all’andata ci saranno degli spazi dove come già è accaduto nella prima fase la Juventus potrà colpire gli avversari”.