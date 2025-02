“Juan Jesus commette un grave errore sul gol dell’Udinese. Mercato? Conte ha fatto capire di essere insoddisfatto!”

Mirko Taccola, allenatore dello Scandicci ed ex calciatore, fra le tante, di Napoli e Inter, ha commentato ai microfoni di 1 Football Club il pari degli azzurri contro l’Udinese (1-1).

Da ex difensore, come valuta la serie di errori che hanno portato al gol dell’Udinese contro gli azzurri?

“L’azione ce l’ho ben presente. Meret ha chiamato la palla, ma Juan Jesus ha provato a spazzarla invece di lasciarla al portiere. Poi Mazzocchi ha cercato di evitare la rimessa laterale e, nel tentativo, ha servito involontariamente l’Udinese, che ha segnato. L’errore più grande è di Juan Jesus: se il portiere chiama la palla, bisogna lasciargliela. È una questione di comunicazione e concetti difensivi, mentre Mazzocchi non ha alcuna colpa.”

Dal punto di vista atletico, ha visto un Napoli in calo nelle ultime uscite?

“Non mi pare. Certo, può capitare una partita in cui non si riesca ad esprimere il massimo potenziale. Sono d’accordo con Conte quando dice che il Napoli sta facendo un grande campionato. È normale che, dopo aver abituato tutti a prestazioni di alto livello, un pareggio con l’Udinese venga visto male. Ma fa parte del calcio: ci sono partite in cui l’avversario ti mette in difficoltà e non trovi le giuste soluzioni.”

Un altro tema che ha fatto discutere è la gestione del mercato da parte del club. Dopo la partenza di Kvaratskhelia, non è arrivato un vero sostituto. Secondo lei, questo ha minato la fiducia dei tifosi nella società?

“Dopo questa sessione di mercato, deve aumentare la fiducia nel gruppo squadra. Quando si perde un giocatore importante, bisogna trovare soluzioni alternative. L’ambiente di Napoli è molto particolare, nel bene e nel male. È importante sostenere la squadra, perché ha tutte le qualità per fare bene. È chiaro che certe scelte di mercato sono state fatte, e forse Conte si aspettava di più. Di questo ne ha parlato apertamente negli ultimi giorni: chi ha voluto cogliere il senso delle sue parole, l’ha colto.”