Il Mattino – Ripresa degli allenamenti: Conte non concede riposo

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, nella giornata di ieri a Castelvolturno il tecnico Antonio Conte ha voluto radunare la squadra ed effettuare una seduta di scarico per chi ha giocato contro l’Udinese, mentre il resto della rosa ha svolto lavoro sul campo. Una scelta che sorprende poichè non era prevista, di solito il tecnico degli azzurri non stila un vero e proprio programma per quanto riguarda gli allenamenti, ma si basa sul lavoro quotidiano dei suoi calciatori. Non si tratta assolutamente di una punizione, Conte ha optato per questa decisione pur di non staccare la spina e rimanere comunque sul pezzo, nonostante le fatiche emerse nelle ultime uscite. La squadra ha già goduto di 3 giorni di riposo subito dopo la vittoria ai danni della Juventus, nonostante ciò ieri il tecnico non ha fatto particolari discorsi motivazionali o rimproveri, ha chiamato la squadra in sala video per rivedere gli errori e le cose che non sono andate bene contro L’Udinese e, allo stesso tempo, ha sollecitato a non abbattersi e a fare leva sul percorso fatto fino ad oggi che non può essere di certo messo da parte nonostante gli ultimi 2 pareggi.

