GdS – Conte pronto ad optare per due cambi contro la Lazio

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla trasferta di Roma contro la Lazio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il tecnico degli azzurri pare sia orientato nell’effettuare 2 cambi di formazione rispetto alla gara casalinga pareggiata per 1 a 1 contro l’Udinese lo scorso weekend. Pronto il rientro di Buongiorno dal primo minuto, la colonna difensiva del Napoli, che è rimasto in panchina nelle ultime 2 gare, in quanto non risultava ancora pronto a livello fisico come confermato dallo stesso Conte alla vigilia della gara contro i friulani. Il centrale azzurro è migliorato sotto tutti gli aspetti clinici, può partire dall’inizio contro i biancocelesti, ritroverà il compagno di reparto Rrahmani con il quale fino all’infortunio ha formato una delle coppie difensive più rocciose del campionato italiano. Conte deve risolvere il dubbio per la fascia sinistra, complici gli infortuni di Spinazzola e Olivera che ne avranno per un bel pò. Il tecnico leccese deve decidere se confermare Mazzocchi di fatto adattandolo, anche se il laterale napoletano non ha di certo convinto nell’ultima uscita, o dirottare Juan Jesus in attesa che l’emergenza rientri. La nota positiva è che il Napoli ritroverà la coppia difensiva che gli ha permesso di risultare la migliore difesa del campionato con soli 7 reti subite con entrambi in campo.

