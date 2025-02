CdS – La condizione psicofisica dietro la frenata del Napoli

Con la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina, nel posticipo di ieri sera a San Siro, la distanza in classifica col Napoli si è accorciata ad un solo punto, anche perchè gli azzurri non hanno saputo approfittare della frenata dei nerazzurri, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Il Napoli non è riuscito ad approfittare della doppia frenata in quattro giorni dei rivali in vetta, tra il derby con il Milan e la serata di Firenze, e l’Inter non s’è fatta pregare. E se alla fine il pareggio degli azzurri con la Roma all’Olimpico è comunque passato alla storia del campionato come un risultato positivo, nonostante il gol di Angeliño al 92’ su colossale disattenzione difensiva, l’1-1 di domenica contro l’Udinese al Maradona s’è trasformato in un enorme contenitore di rimpianti. O magari in una di quelle sirene rosse: comincia a vibrare un certo allarme legato alla stanchezza di alcuni uomini chiave che dall’inizio della stagione hanno fatto l’ordinario e lo straordinario. E sia chiaro, non è questione di mera condizione: la fatica sembra più che altro psicofisica, anche perché i dati fisici registrati sono risultati ancora positivi”.

