Baroni alla caccia di Zeman e avverte i suoi: “Non dobbiamo guardare gli altri”

Sabato il Napoli ritroverà la Lazio per la terza volta in stagione: le prime due ha perso e ora Baroni insegue il record di Zeman che dura da quasi 30 anni. Nella stagione 1994/1995 i biancocelesti inflissero tre sconfitte ai partenopei, una in campionato e due in Coppa Italia. La prima fu un sonoro 1-5 all’allora San Paolo, poi Lazio 1-0 Napoli e infine un altro 1-2. Certo, all’epoca il Napoli era in un momento di grandissima difficoltà, a differenza della Lazio guidata da Zeman. Baroni sa che l’occasione è ghiotta, ma non vuole cali di concentrazione della sua squadra: “Sarà una partita diversa rispetto a quelle di dicembre. Il Napoli sta facendo un campionato strepitoso. Siamo consapevoli di dover fare il possibile per battere quelli che oggi sono i più bravi, servirà una partita di grande livello. Avremo qualche giorno per preparare la gara, ci aspettiamo una crescita anche in queste partite. Stacchiamo mezza giornata poi prepariamo questa sfida“. La sfida alla Juventus per il quarto posto impone che non si possono tollerare passi falsi: “Parlando tutti i giorni con i ragazzi dico che non dobbiamo guardare gli altri, la sfida più bella è con noi stessi. Abbiamo dei margini di crescita che possiamo colmare, guardare quello che fa l’avversario è un segno di debolezza. Dobbiamo pensare al nostro campionato e alla crescita della squadra, altre sono energie sprecate“.

Fonte: Corriere dello Sport