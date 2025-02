Serie A, l’Inter ottiene la rivincita sulla Fiorentina e si riporta a meno uno dal Napoli!

Sono bastati appena quattro giorni all’Inter per riscattare il netto ko dell’Artemio Franchi contro la Fiorentina e riportarsi prepotentemente in scia per la conquista dello scudetto. Rispetto alla serata di giovedì, nella sfida di San Siro sono proprio i nerazzurri a fare la voce grossa sin dai primi minuti, vogliosi di cancellare il pesante passivo per mano di Kean e compagni.

La contesa è vivace e vede l’Inter subito protagonista, vicina alla rete con Lautaro in due occasioni e Barella. L’equilibrio si spezza a cavallo della mezzora, quando Thuram è costretto a lasciare il campo ad Arnautovic prima e poi quando i padroni di casa sbloccano il match grazie ad un’autorete di Pongracic su sviluppi di calcio d’angolo, contestato a più riprese dalla Fiorentina visto che il pallone conteso da Bastoni sembra abbia abbondantemente superato la linea di fondo. Mancato per un soffio il raddoppio interista, arriva il pari viola su una situazione destinata anch’essa a far discutere: Darmian devia col braccio un colpo di testa di Gosens e La Penna – con l’ausilio del Var – non ha dubbi concedendo un penalty che Mandragora trasforma con freddezza.

Su queste premesse ricche d’elettricità si apre la ripresa, che sorride nuovamente ai padroni di casa: Carlos Augusto crossa di sinistra, Arnautovic stacca indisturbato e infila De Gea per il 2-1. Palladino attinge dalla panchina e dai nuovi arrivati per cambiare l’inerzia del match ma è l’Inter a sfiorare il tris in più occasioni, difettando di precisione sui tentativi di Zalewski e Carlos Augusto.

I nerazzurri capitalizzano quindi al massimo il passo falso del Napoli, fermato dall’Udinese, portandosi a meno uno dalla vetta, mentre i viola escono dal Meazza senza punti ma con la certezza di poter lottare fino alla fine per un posto in Champions League.

Di seguito il tabellino del match (fonte goal.com):

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (65′ Zalewski); Darmian, Barella, Calhanoglu (46′ Zielinski), Mkhitaryan (65′ Frattesi), Carlos Augusto; Thuram (28′ Arnautovic) (77′ Taremi), Lautaro. All. Inzaghi.

FIORENTINA (4-4-2): De Gea; Moreno (66′ Fagioli), Pongracic, Ranieri, Gosens; Dodo, Richardson (62′ Cataldi), Mandragora (80′ Gudmundsson), Parisi (62′ Folorunsho); Beltran (66′ Zaniolo), Kean. All. Palladino.

Arbitro: La Penna

Marcatori: 28′ aut. Pongracic (I), 44’pt rig. Mandragora (F), 52′ Arnautovic (I)

Ammoniti: Inzaghi (I), Palladino (F), Mkhitaryan (I), Richardson (F), Parisi (F), Calhanoglu (I), Kean (F), Zalewski (I), Barella (I)

Espulsi: –