Quando sembrava chiuso, ecco che si riapre il campionato: il Napoli inciampa, l’Inter alla prova del nove

Il Napoli inciampa due volte e non paga troppo dazio (per ora): l’Inter sciupa il recupero con la Fiorentina e ora si ritrova ad affrontare di nuovo la viola con la pressione di dover vincere per non lasciare da soli in vetta i partenopei, stando attenta al ritorno dell’Atalanta, a -1. I nerazzurri sono sempre stati indicati come i favoriti per la vittoria finale, ma rispetto alla scorsa stagione manca continuità nei risultati e negli uomini, con un turnover obbligato il più delle volte ma che non dà grandi garanzie. A livello di calendario l’Inter potrebbe affrontare un periodo molto complicato: Fiorentina, Juventus, Napoli e Atalanta prima della sosta. Non va tanto meglio al Napoli, che sfiderà la Lazio in ripresa e in poco tempo anche la Fiorentina. La viola è tornata a correre e segnare, dopo aver trovato in Folorunsho un perno che sostituisse Bove al meglio. Milan e Bologna sono in ripresa come la Roma, meno continua però.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazzetta dello Sport