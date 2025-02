La moviola di Napoli/Udinese: Marinelli, non preciso dal punto di vista tecnico

Partita abbastanza complicata per Marinelli, non preciso sia dal punto di vista tecnico (Il Cds vota 6)(come si faccia a non fischiare fallo per l’intervento di Kristensen ai danni di Neres è inspiegabile, tanto per fare un esempio) sia come gestione disciplinare. Non ci sono però errori gravi nella sua partita, chiusa con appena 14 falli e un solo ammonito (Lucca, peraltro cartellino discutibile).

Factory della Comunicazione

PARADOSSO

La solerzia di Mazzocchi ha salvato tutti da una decisione paradossale. Parliamo della rete dell’1-1 realizzata dall’Udinese: prima che il pallone giunga a Ekkelenkamp, infatti, il difensore azzurro cerca di evitare il fallo laterale. Il pallone (pur con le telecamere non in linea perfetta) non è mai uscito completamente dal campo, lo fosse stato il VAR sarebbe intervenuto e avrebbe annullato la rete per concedere ai bianconeri friulani una rimessa laterale.

REGOLARE

Tante proteste dell’Udinese sulla rete di McTominay, ma non ci sono infrazioni, pur essendoci tre situazioni da attenzionare: sicuramente non c’è fallo dello stesso McTominay che salta con grande anticipo e in maniera assolutamente pulita su Kristensen. C’è anche un disturbo di Lukaku che si piazza sul portiere Sava, senza però commettere alcuna irregolarità. Lo stesso attaccante belga è in fuorigioco sul colpo di testa di McTominay, ma solo geografico.

VAR: Camplone 6 Solo controlli.