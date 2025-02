Ibrahimovic: “Manderemo una lettera all’AIA, non è una situazione accettabile”

A margine della presentazione di Joao Felix in conferenza stampa ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole riportate da Gianluca Di Marzio:

Sugli episodi dela gara tra i rossoneri e l’Empoli lo svedese ha detto: “Chiedo solo rispetto per il Milan e per i nostri giocatori. Sono rimasto un po’ sorpreso dal fatto che i nostri giocatori non abbiano reagito in maniera più forte al fallo su Walker, però se fosse andata male lì Walker sarebbe potuto restar fuori un anno. L’episodio di Tomori è la conseguenza del lasciare andare avanti il gioco.

Manderemo una lettera all’AIA, non è una situazione accettabile. Ci siamo trovati noi in uno in meno, mentre dovevano essere loro in 10 per il fallo su Walker. Chiedo rispetto per il Milan e per i suoi giocatori”, ha concluso il dirigente rossonero.