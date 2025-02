Focalizzarsi sulla propria mente è possibile: i consigli dell’esperto!

Perché allenare solamente il fisico di un atleta sportivo? Conta la gestione della testa in una partita di calcio? E nella vita di un atleta o nella sua carriera lavorativa?



Se sì, allora perché si allena la corsa , gli schemi tattici, i calci di punizione e non la mente?!

Il cervello va allenato nel quotidiano, come si allena il fisico se vuoi essere fare la differenza ed essere un Top player , ma in pochi lo fanno concretamente. È complicato farlo tutti i giorni se non si è abituati, come tutte le nuove attività. La mente è importante quanto il corpo, se non l’alleni sarai molto più fragile, sei un atleta a metà che potrebbe avere un altro potenziale, ma si limita ad allenare solo alcune parti del corpo.

Allenare tutti i giorni la mente migliora il nostro stato d’animo, la concentrazione, il senso di sicurezza anche in situazioni molto complicate, non solo nel calcio ovviamente, ma in qualsiasi realtà.

È molto importante saper gestire i propri pensieri, in qualsiasi situazione una persona si possa trovare , in quanto, il cervello deciderà sempre cosa farti fare. Se non sai dominare i tuoi pensieri, saranno loro a dominare la tua vita.

L’abilità numero 1 di un essere umano è saper gestire i propri pensieri.

Concentrarci su noi stessi, cercando sempre di tirar fuori il nostro potenziale, i nostri talenti, tenendo sempre focalizzato davanti a noi l’ obiettivo, risulta fondamentale se non si vuole essere in balia di eventi esterni o dipendere da altri fattori e/o persone che non sono sotto la nostra sfera di controllo. I sogni diventano realtà quando i pensieri diventano azioni.

Lavorare su se stessi è bellissimo, non dipendere più da nessun altra situazione, imparare cose nuove, uscire dalle proprie zone di comfort, alzare sempre l’asticella, avendo un focus sempre nel trovare nuove strategie.

Quindi, vuoi continuare ad allenare solo il corpo?



Nicola Bonfiglio



Mental Coach specializzato in Sport Coaching e Top Performance

Factory della Comunicazione