Buffon sulle parole di Conte: “Impossibile che si goda il viaggio. Mi sono chiesto se era lui”

Gianluigi Buffon, leggenda della Juventus e della Nazionale, nonché attuale capo delegazione degli Azzurri, è intervenuto ai microfoni della Domenica Sportiva per parlare anche del Napoli di Antonio Conte, suo ex compagno di squadra e suo ex allenatore: “Per me è impossibile che lui si goda il viaggio, in mente ha l’obiettivo e lo vive con le pene dell’inferno. Le parole di Conte sul mercato? In un momento in cui c’era la stampa che lo pressava perché Kvaratskhelia non è stato sostituito con uno all’altezza, ha invitato tutti ad apprezzare tutto quanto è stato fatto finora dalla sua squadra e a godersi il viaggio. A me a quel punto è venuto da ridere… ho messo le mani in faccia, non credevo che lui dicesse quelle cose. Ma è lui? Mi sono chiesto“.

Factory della Comunicazione

Fonte: calciomercato.com