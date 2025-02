7/11 non sufficienti: i voti azzurri contro l’Udinese

Secondo pareggio consecutivo del Napoli di Antonio Conte. Azzurri meno brillanti del solito, forse un po’ in debito di ossigeno. Il CdS ha valutato così la prestazione degli azzurri:

Chiama la palla che Juan Jesus spazza, può nulla sul tiro a effetto di Ekkelenkamp. Reattivo su Thauvin in avvio dopo aver regalato poco prima un corner.



Meno offensivo del solito, è utile e attento dietro, anche su Lucca contro cui fa valere esperienza e mestiere. Un solo errore, nel primo tempo, quando proprio Lucca lo anticipa e poi sbaglia.



Non commette errori, guida bene la linea, dalle sue parti non si presentano pericoli.



Prende in consegna Lucca e lo contiene, ma è impreciso sul gol del pari, quando con fretta spazza una palla che Meret avrebbe fatto sua.



Sbaglia il controllo e rinvia male sul gol di Ekkelenkamp dando palla a Karlstrom. Gli errori sono diversi e nella ripresa tocca pochissimi palloni.



Stava per far valere di nuovo la sua legge, stavolta di testa manda a lato e poi esce.



Si sistema tra le linee, ma si vede raramente e pecca di precisione.



Spesso è costretto ad abbassarsi coi centrali per giocare palla. Tanti tocchi, pochi sbocchi.





Ne sbaglia uno facile, rimedia un minuto dopo: un po’ di testa, un po’ di spalla, fa sei in campionato. Potevano diventare sette nella ripresa: tiro potente, fuori di poco. Ultimo a mollare.



Parte bene, scalda le mani a Sava, ci riprova andando a sinistra ma strozzando troppo il tiro. Pesca McTominay da corner per il vantaggio.



Tanta buona volontà e poco altro. Tante imprecisioni.



Chiuso nella morsa dei centrali di Runjaic, evade poche volte dalle marcature. Esce un minuto dopo aver sfiorato il gol: Solet lo mura.



Non riesce a tenere su palloni e i compagni lo assistono poco.



Un paio di sprint nel primo tempo, ma va a intermittenza. Si aliena spesso dalla partita fino a diventare innocuo.