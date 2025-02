Serie B: La Juve Stabia vince lo scontro diretto, battuto il Bari 3-1

Factory della Comunicazione

Allo stadio Romeo Menti va in scena lo scontro diretto per l’accesso ai playoff tra Juve Stabia e Bari, valido per la 25ª giornata di Serie B. Le due squadre hanno gli stessi punti in classifica ma attraversano momenti opposti: da una parte i gialloblù, che nelle ultime sei partite hanno subito tre sconfitte, dall’altra il Bari, reduce da cinque risultati utili consecutivi. L’arbitro dell’incontro è Luca Sacchi di Macerata.

In panchina, per la Juve Stabia, siederà Nazzareno Tarantino, chiamato a sostituire lo squalificato Pagliuca, che seguirà il match dalla tribuna stampa.

L’inizio della partita è bloccato, con poche occasioni, ma è la squadra di Pagliuca a controllare il gioco.

Al 19’, infatti, la Juve Stabia passa in vantaggio con un contropiede eseguito alla perfezione: Ruggero recupera palla nella propria area di rigore, parte in velocità sulla fascia e serve un pallone perfetto a Piscopo, che solo davanti a Radunovic non sbaglia.

La squadra di Longo, nonostante lo svantaggio, fatica a reagire, schiacciata dalla forte pressione della Juve Stabia.

I pugliesi soffrono soprattutto nelle zone centrali del campo, complice la posizione di Piscopo, che non dà punti di riferimento alla difesa biancorossa. Il primo tempo termina quindi per 1-0 per la squadra di casa, che nonostante le numerose occasioni, non è riuscita a realizzare il doppio vantaggio.

Nel secondo tempo il ritmo non cambia: la Juve Stabia raddoppia appena un minuto dopo l’inizio della ripresa.

Dopo una bella botta da fuori da parte di Maistro, Radunović, l’estremo difensore del Bari, para, ma sulla respinta il solito Adorante butta la palla in porta, siglando così il suo decimo goal in campionato e il 2-0 per la squadra di Castellammare.

Dopo il raddoppio la Juve Stabia mantiene il pieno controllo del pallone, con il Bari che soffre soprattutto i forti inserimenti degli esterni, con Mussolini che non riesce a essere fermato e chiuso dalla difesa pugliese.

E quando si pensava che il goal di Adorante avesse totalmente smorzato gli animi dei ragazzi di Longo, al 75º minuto, su calcio di punizione e su un bel cross di di Pucino, Gaston Pereiro sigla il goal che riapre i giochi.

Negli ultimi 15 minuti la Juve Stabia lascia giocare il Bari.

I biancorossi, all’81° minuto, hanno l’occasione per pareggiare: Lasagna in area di rigore calcia a botta sicura, ma è provvidenziale il salvataggio di Varnier, e sul rimpallo, Tripaldelli calcia troppo debole per impensierire Thiam.

La posta in gioco è molto alta, essendo uno scontro diretto. Infatti, durante il match, soprattutto nel finale teso, tra diverse perdite di tempo e proteste, la partita si incattivisce.

Il Bari si sbilancia totalmente in avanti e, al 91º minuto, in contropiede, rischia di subire il 3-1. Meli, entrato dalla panchina, solo davanti a Radunovic fallisce il colpo del k.o.

Il gol vittoria arriva al 95º minuto, su un contropiede ben eseguito, Piscopo, passa la palla a Leone, il quale, davanti alla porta, non sbaglia e chiude i giochi.

Dopo sei minuti di recupero l’arbitro fischia la fine: la Juve Stabia vince lo scontro diretto contro il Bari 3-1.

Gli applausi di incoraggiamento dei tifosi del Bari alla propria squadra.

Dopo la partita, il nostro inviato Emanuele Arinelli, ha assistito alle conferenze stampa dei due mister, Tarantino e Longo. Le loro parole:

Longo:

“Abbiamo dovuto affrontare delle difficoltà fisiche in mezzo al campo, poiché avevamo due centrocampisti che giocavano insieme da solo tre giorni.

Tuttavia, la squadra ha reagito bene: dopo il 2-0, che ci ha messo in una condizione di enorme difficoltà, siamo riusciti comunque a riaprire la partita con grande determinazione.

Negli ultimi 25 minuti, il nostro gioco è migliorato, anche se la squadra avversaria aveva il vantaggio di due gol e si era abbassata. Questo ha cambiato la dinamica della partita e ci ha permesso di essere più incisivi, ma la situazione era ormai diversa rispetto a quando la partita era equilibrata, con la pressione forte in ogni zona del campo.

La squadra avversaria ha mostrato delle caratteristiche che magari potevano mettere in difficoltà noi, ma non credo che avremmo potuto fare di più in quel frangente.

Mi sento di elogiare i ragazzi che sono subentrati, perché hanno dato il massimo, ma è stato chiaro che la partita nei 20-25 minuti finali era diversa da quella della prima ora.

La velocità e la pressione erano molto alte nei primi 60 minuti, e sarebbe stato difficile per chiunque entrare con lo stesso impatto in quel momento”.

Tarantino:

“È stata una partita difficile, che ha colpito tutti: i ragazzi, lo staff e tutto l’ambiente. Però, come ho già detto, dopo 5 minuti di difficoltà, si è visto che oggi la squadra non ha mollato.

Abbiamo meritato ampiamente questa vittoria, mettendo in secondo piano una squadra come il Bari, che comunque ha giocatori di grandissimo livello sia in campo che in panchina.

Per quanto riguarda l’andamento della gara, è stato un dominio totale. Tutte le componenti che ho menzionato in precedenza sono state evidenti anche nei momenti più critici.

Le difficoltà ci sono state, ma i ragazzi hanno dimostrato ancora una volta quanto sono superlativi. Come ho detto prima, è importante fare i complimenti ai ragazzi, perché ogni giorno si mettono a disposizione con impegno. Ora, speriamo che questa vittoria ci dia la carica per preparare al meglio la prossima partita”.

A cura di Emanuele Arinelli

©️ Riproduzione vietata senza citazione fonte