Seria A: Venezia/Roma (0-0) 0-1. Dybala regala i 3 punti ai giallorossi

Dallo Stadio Pier Luigi Penzo va in scena Venezia-Roma gara valida per la 24ª giornata del campionato di Serie A.

Momento difficile per i padroni di casa, che nelle ultime sei giornate hanno raccolto solo tre punti.

La formazione di Di Francesco ha ottenuto pareggi negli scontri diretti per la salvezza contro Verona, Parma ed Empoli, ma resta comunque al penultimo posto in classifica. L’ultima vittoria dei lagunari risale al 22 dicembre, quando superarono il Cagliari in casa grazie alle reti di Zampano e Sverko.

La Roma, d’altro canto, si presenta a questa sfida con una striscia positiva di sette partite consecutive. L’impatto di Claudio Ranieri è stato evidente, con i giallorossi che puntano nuovamente alla qualificazione per competizioni europee. Tuttavia, gli uomini di Ranieri sono reduci da una sconfitta nell’ultimo match disputato, il 3-1 contro il Milan a San Siro negli ottavi di Coppa Italia, mentre in campionato hanno pareggiato all’ultimo secondo con il Napoli grazie ad un gol di Angeliño.

Ranieri apporta qualche modifica alla formazione, anche in vista del decisivo spareggio di Europa League contro il Porto. Confermata però, in attacco la coppia Dybala-Dovbyk, mentre sulla fascia destra c’è spazio per Rensch al posto di Saelemaekers. A sorpresa, Pellegrini parte dalla panchina, mentre Paredes e Hummels non figurano nemmeno tra i convocati.

Il tecnico ha spiegato così la loro assenza: “Non li troverete nella lista dei convocati, ve lo dico subito. Non è una scelta legata al rendimento nelle ultime partite, ma al fatto che hanno giocato troppo. Con De Rossi e Juric trovavano meno spazio, mentre con me sono stati sempre in campo. Ho preferito lasciarli a casa, a riposare con le loro famiglie.”

La Roma ha cercato di rendersi pericolosa in diverse occasioni, affidandosi alle iniziative di Dovbyk e Dybala, mentre anche El Shaarawy ha avuto una buona chance per lasciare il segno. Tuttavia, la più grande opportunità è capitata a Mancini, che ha visto la sua conclusione respinta proprio sulla linea di porta da un intervento provvidenziale dello stesso difensore avversario.

Al 12’ minuto il Venezia chiede un rigore per un presunto tocco di mano da parte di Mancini ma l’arbitro lascia giocare e nonostante il check del Var non c’è rigore.

Nonostante le difficoltà nel gestire il possesso a centrocampo, la squadra di Ranieri non ha rinunciato ad attaccare, cercando di trovare varchi nella difesa avversaria. Dall’altra parte, il Venezia si è dimostrato abile nel palleggio e nella costruzione dell’azione, ma una volta giunto nei pressi dell’area di rigore avversaria ha faticato a concretizzare, mancando di incisività nell’ultimo passaggio e nella finalizzazione.

Zufferli fischia la fine del primo tempo, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via del gol in questo lunch match.

Inizia il secondo tempo con la Roma che passa in vantaggio grazie al gol di Dybala su rigore, il quale procurato da Angeliño che viene messo giù in area da Marcandalli. Dopo aver trovato il gol del vantaggio, i giallorossi hanno abbassato i ritmi, preferendo il controllo della partita piuttosto che la ricerca di un ulteriore allungo nel punteggio.

Sfruttando il calo di intensità del Venezia, provato mentalmente dal rigore incassato, la Roma ha sfruttato con intelligenza il possesso palla, evitando rischi e mantenendo il controllo fino al fischio finale.

Grazie a questa vittoria, la Roma sale al nono posto in classifica con 34 punti, riducendo a sette le lunghezze di distanza dal quarto posto, attualmente occupato dalla Juventus. La lotta per un posto in Europa prosegue.

Il Venezia, invece, rimane in penultima posizione, con un distacco di cinque punti da Cagliari ed Empoli, le prime squadre al di sopra della zona retrocessione.

VENEZIA 0-1 ROMA

Venezia (3-5-2): Radu; Marcandalli (13′ st Schingtienne), Idzes, Candé; Ellertsson (26′ st Bjarkason), Kike Perez (35′ st Gytkjaer), Nicolussi Caviglia, Busio, Zerbin; Yeboah, Fila (35′ st Maric). A disp.: Joronen, Grandi, Haps, Zampano, Oristanio, Conde, Chiesurin, Carboni, Doumbia. All.: Di Francesco

Roma (3-4-2-1): Svilar; Rensch (1′ st Saelemaekers), Mancini, Ndicka; Celik, Gourna-Douath (12′ st Pisilli), Cristante, Angeliño; Dybala (23′ st Baldanzi), El Shaarawy (12′ st Nelsson); Dovbyk (47′ st Shomurodov). A disp.: Gollini, De Marzi, Abdulhamid, Sangaré, Salah-Edddine, Pellegrini, Soulé. All.: Ranieri

Arbitro: Zufferli

Marcatori: 12′ st rig. Dybala (R)

Ammoniti: Gourna-Douath (R), Fila (V), Candé (V), Cristante (R), Celik (R).

A cura di Sara Di Fenza