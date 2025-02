NAPOLI-UDINESE: TOP & FLOP

Il Napoli nella stagione del suo terzo scudetto, battè l’Udinese col brivido per 3-2, nell’ultima gara prima della lunga sosta invernale.

Si è conclusa da pochi minuti la gara Napoli-Udinese, posticipo della 24° giornata di campionato in programma allo stadio “Diego Armando Maradona“. Una gara alla vigilia ritenuta molto insidiosa dai partenopei anche perchè andava testata la maturità della squadra dopo la sconfitta dell’ Inter nel recupero infrasettimanale di Firenze. Il Napoli gioca una delle peggiori partite in stagione e si fa rimontare dopo due minuti la rete del vantaggio di Mc Tominay.

TOP

Mc Tominay– Viene premiato per il gol e per essere il più pericoloso in assoluto. La sesta rete stagionale stavolta non porta i tre punti. Va vicino in due occasioni alla doppietta…

FLOP

Juan Jesus– Disputa una buona gara in assoluto, ma sulla sua prestazione pesa la macchia sul pareggio. Ha dato tanto in queste otto gare, ma sarebbe ora di far rientrare Buongiorno.

Mazzocchi– Nulla di personale verso questo ragazzo che da’ l’anima per la maglia partenopea. Ma una cosa è entrare nel finale magari a difendere il risultato, un’altra è essere il titolare di una squadra che lotta per il titolo. Quanto rimpiangeremo quel milione non speso per Biraghi…

Anguissa– A gennaio è stato il “player of the month”, però da due gare è indisciplinato tatticamente e nn riesce a trovare la posizione giusta.

I SUBENTRATI- Se Raspadori-Simeone-Ngonge vogliono provare a mettere in difficoltà Antonio Conte non è sicuramente questa la strada giusta. In particolare i primi due erano già entrati malissimo contro la Roma e stasera, se possibile, hanno fatto peggio. Discorso a parte merita il belga che, con questo atteggiamento, difficilmente vedrà il campo di nuovo.

“TOP & FLOP “NAPOLI-UDINESE” E’ A CURA DI MARCO LEPORE

RIPRODUZIONE VIETATA PREVIA CITAZIONE DELLA FONTE