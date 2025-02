Napoli-Udinese – Spinazzola non è al meglio, ecco chi potrebbe sostituirlo

Il Napoli affronterà stasera al Maradona l’Udinese per la ventiquattresima giornata di campionato di Serie A, e la novità venuta fuori dall’allenamento di ieri pomeriggio è che Leonardo Spinazzola non è al meglio della forma, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Leo Spinazzola non è al meglio: è questa l’unica novità venuta fuori ieri dalla rifinitura al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita in programma oggi alle 20.45 contro l’Udinese in un Maradona sold out per la settima volta in stagione. Se alla fine Spina non dovesse farcela, toccherebbe a Mazzocchi completare a sinistra la linea difensiva a quattro che partirà dal primo minuto, per l’ottava volta consecutiva, con la coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus. Lo ha annunciato Conte, del resto: giocherà JJ e Buongiorno, uscito di scena per il problema alla schiena accusato in allenamento proprio dopo la trasferta di Udine, comincerà dalla panchina come una settimana fa all’Olimpico contro la Roma.: è questa l’unica novità venuta fuori ieri dalla rifinitura al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita in programma oggi alle 20.45 contro l’Udinese in un Maradona sold out per la settima volta in stagione. Se alla fine Spina non dovesse farcela, toccherebbe a Mazzocchi completare a sinistra la linea difensiva a quattro che partirà dal primo minuto, per l’ottava volta consecutiva, con la coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus. Lo ha annunciato Conte, del resto: giocherà JJ e Buongiorno, uscito di scena per il problema alla schiena accusato in allenamento proprio dopo la trasferta di Udine, comincerà dalla panchina come una settimana fa all’Olimpico contro la Roma”.

