Napoli, la difesa: JJ c’è, Spina in dubbio. Si prepara Mazzocchi

Leonardo Spinazzola non è al meglio: è questa l’unica novità venuta fuori ieri dalla rifinitura al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita in programma oggi alle 20.45 contro l’Udinese in un Maradona sold out per la settima volta in stagione.

Factory della Comunicazione

Come si legge su Il Corriere dello Sport, se alla fine Spina non dovesse farcela, toccherebbe a Mazzocchi completare a sinistra la linea difensiva a quattro che partirà dal primo minuto, per l’ottava volta consecutiva, con la coppia centrale Rrahmani-Juan Jesus. Del resto è stato proprio il tecnico azzurro ad annunciarlo durante la conferenza di ieri: «Alessandro è migliorato in maniera importante e sta lavorando per tornare il Buongiorno che conosciamo tutti, ma in questo momento Juan Jesus è su un livello superiore».

Ancora fuori Olivera, fermo dalla vigilia della sfida con la Juventus per una lesione al soleo della gamba sinistra: secondo i tempi di recupero stimati dopo l’infortunio, dovrebbe tornare a disposizione per la partita con l’Inter del 2 marzo. Insomma, difficile che recuperi entro il mese di febbraio.