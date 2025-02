Mister Conte non ha dubbi: “Dobbiamo ricercare l’eccellenza con quello che abbiamo”

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese, sottolineando qual è il suo obiettivo e soprattutto come vuole realizzarlo, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Conte ha scelto il domani: nessun rimpianto esplicito per un mercato invernale pessimo in generale e rispetto allo splendido lavoro estivo della società, ma motivazioni e spunti di crescita realistici. Concretezza, niente fumo, come la sua squadra: «L’altro obiettivo è ricercare l’eccellenza con quello che abbiamo: non roviniamo ciò che abbiamo costruito con molta fatica. Sembra che tutto sia dovuto, ma non lo è se pensiamo da dove siamo partiti. Sono qui per costruire qualcosa che sia duraturo e per dare i miei consigli. Poi se il club vuole o non vuole farlo, non spetta a me. Non posso intervenire. L’essenza è il lavoro, la visione, la programmazione: porto questo. Non voglio sedermi al ristorante da cento euro con dieci euro. Non l’ho mai fatto e mai lo farò. Napoli è un’esperienza veramente forte da calciatore e da allenatore. Qui ci sarebbe tutto per costruire qualcosa di importante. Dobbiamo cercare con il lavoro di non accontentarci ed essere migliori»”.

