Doppio ex De Agostini: “Conte è il numero uno al Mondo, nello spogliatoio ora si sussurra…..”

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano De Agostini, doppio ex di Napoli e Udinese

“Il Napoli sta facendo un grande campionato contro una grande squadra che è l’Inter e la sconfitta nerazzurra credo dia ancora più autostima agli azzurri che devono crederci per arrivare fino in fondo. Credo sia giusto buttare acqua sul fuoco, ma nello spogliatoio ci credono eccome. Vincere a Napoli non è come vincere altrove e il Napoli ha tutte le carte in regola per farlo, avendo anche il numero 1 in panchina per tentare l’impresa. Poi se l’Inter sarà più brava, pazienza, ma il Napoli è lì e deve crederci. A prescindere da come finirà, Conte ha fatto bene, è il numero 1 al Mondo e mi sono meravigliato che il Milan non lo abbia preso. Poi c’è anche il fattore fortuna, ma il Napoli ha tutto per vincere e un martello come Conte non mollerà nulla, fino all’ultimo secondo spremerà i calciatori fino all’ultima goccia di sudore che hanno. Adesso comincia un campionato diverso perché sei verso la fine, devi sbagliare di meno, ma il Napoli è lì e deve azzannare la preda fino alla fine. Vincere alla Juve è bello, ma vincere a Napoli significa per un calciatore sentirsi un Re e chi gioca nel Napoli deve dare il massimo per farlo, per entrare nella storia.Mi aspettavo un mercato diverso, mi aspettavo qualcosa di più. L’Inter ha una rosa importante e consolidata e per questo è un pericolo, ma l’allenatore è il valore aggiunto del Napoli. Conte è l’uomo giusto perché porta una mentalità”.