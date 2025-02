Da quando è al Napoli, Conte non ha fatto altro che lavorare e costruire

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato ieri in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese, che si giocherà stasera al Maradona. Mister Conte è stato deciso come sempre, ed ha sottolineato l’importanza del lavoro fatto, come sottolinea il Corriere dello Sport. “In sette mesi di lavoro, Antonio Conte non ha fatto altro che lavorare e costruire. Ingegnere, architetto, direttore dei lavori: tra le macerie prima nuove fondamenta, poi una villetta e un grattacielo. Sì, in campo e in allenamento il Napoli è tornato un colosso di cemento armato, all’avanguardia e antisismico dopo il crollo di un anno fa, con grandi finestre a specchio che guardano allo stadio Maradona, sold out per la settima volta su dodici in occasione della sfilata by night delle 20.45 con l’Udinese. L’immagine riflessa è quella di una classifica dominata per sedici giornate, con tre punti di vantaggio sull’Inter campione d’Italia a recuperi finiti”.

Factory della Comunicazione