Da aprile alla fine sarà in discesa per il Napoli, anche se non è detto

Il Napoli affronterà fino ad inizio aprile le squadre che sono nella parte alta della classifica, e poi dovrebbe essere in discesa fino alla fine del campionato, anche se non è mai cosa certa, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Dal 13 aprile al 25 maggio, e dunque fino alla fine del campionato, il Napoli dovrà poi cimentarsi in sequenza contro Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Mettiamola così: non sarà certo una conclusione in discesa, in Serie A non lo è mai e poi ci saranno presumibilmente (o sicuramente) implicazioni relative alla lotta salvezza, ma allo stesso tempo non sarà una chiusura in salita. Non quanto la prossima sequenza fino al Bologna. Il Napoli, tra l’altro, rispetto all’Inter non avrà deviazioni orientate dalle coppe, niente Champions o Coppa Italia: in una maratona del genere è un toccasana, considerando la diversa composizione delle due rose sia in termini di qualità (tangibile) sia di profondità (spropositata). Non resta che giocare. E contare i giorni”.

Factory della Comunicazione