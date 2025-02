CdS – “SOTTO PRESSIONE”. Ventuno giorni al bivio scudetto, Napoli-Inter in stile blackjack

Factory della Comunicazione

Ve ntuno per la baldoria. Per ritrovare un Maradona che, senza neanche attendere l’inizio della prevendita, registrerà l’ottavo sold out perché la partita non ammette un altro tipo di risposta: oggi c’è l’Udinese e a seguire le trasferte con la Lazio e il Como, ma il 2 marzo andrà in scena Napoli-Inter al Maradona e saranno colori da scudetto ovunque. Teoricamente la grande sfida della ventisettesima giornata in programma tra ventuno giorni – appunto – dovrebbe dare un primo indirizzo molto indicativo al campionato: il Napoli in questo momento è primo con tre punti di vantaggio sull’Inter, seconda in scia e senza più assi e dunque recuperi nella manica.

IL CALENDARIO

Praticamente, però, siamo ancora nel campo di una specie di suggestione, ipotizzabile ma comunque da verificare: nel senso che prima ci sono tre partite e oltre che dalla sfida con l’Udinese gli azzurri dovranno uscire indenni anche sabato dall’Olimpico, dopo due sconfitte su due contro la squadra di Baroni, e il 23 febbraio dal lago del calcio di Fabregas. I nerazzurri, invece, si cimenteranno lunedì nel bis contro la Fiorentina a S a n Siro, poi andranno a Torino per affrontare la Juventus e infine faranno gli onori di casa con il Genoa. Tre più due: in mezzo anche i quarti di finale di Coppa Italia con la Lazio il 25 febbraio, proprio a ridosso del faccia a faccia al Maradona.

