CdS – Il Napoli in apnea fino ad aprile, le gare in programma

Il Napoli in testa alla classifica di Serie A dovrà lottare co fiato sospeso almeno fino al 6 aprile, ed in questo lasso di tempo affronterà le squadre più ostiche, come sottolinea il Corriere dello Sport. “E 56. Se vogliamo, però, il Napoli esaurirà gli scontri diretti di altissima classifica – attenendoci all’attuale scaletta della Serie A – il 6 aprile. Tutto in 56 giorni da scudetto: dopo l’Inter, infatti, il 9 marzo arriveranno in serie la Fiorentina a Fuorigrotta, poi giornata on the road a Venezia il 16 marzo, nuovo impegno in casa con il Milan il 30 marzo dopo l’ultima sosta stagionale per le gare delle nazionali e finale al Dall’Ara contro il Bologna il 6 aprile. Quattro partite nella casa del Diego e quattro in viaggio a partire da oggi”.

Factory della Comunicazione