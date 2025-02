CdS – Conte in conferenza stampa, nessuna stizza sul mercato, ha parlato da manager

Ieri il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Udinese, e lo ha fatto senza mostrare il minimo accenno di stizza per il mercato del Napoli, come sottolinea il Corriere dello Sport. “Quella di ieri è stata la prima conferenza successiva al mercato invernale che paradossalmente ha indebolito la capolista in piena corsa, ma per Conte sembra quasi che non sia accaduto nulla. O forse ha semplicemente preferito conservare tutto in un cassetto ben nascosto: non una parola in merito, né un atomo di stizza. Piuttosto un discorso da manager costruttivamente critico perché vincente: «Non voglio essere sempre additato come quello che chiede e chiede. Il mio obiettivo è aiutare il Napoli a crescere come ho sempre fatto con tutti. Il passato è chiaro: dove sono passato io, il club è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Dal primo giorno, ho cercato di capire dove fossi e di dare consigli su cosa fare e come farlo. Cito sempre una frase degli All Blacks che dice di lasciare la maglia in un posto migliore di quando sei arrivato. Il club deve crescere se vogliamo essere competitivi sempre». Punti salienti: «Il calcio è cambiato: bisogna investire nelle infrastrutture, per esempio. Non abbiamo bisogno di un giocatore in più o in meno, ma di un centro sportivo che diventi casa Napoli e poi di un settore giovanile che oggi non c’è. Invece di pensare ai 50, 60 o 70 milioni per un giocatore… Non farò mai polemica su questo. Io sono qui per supportare la famiglia De Laurentiis e Manna, un ds giovane e bravo che deve fare questo percorso. Questo è il mio obiettivo, le altre sono tutte cazzate. Non sono assolutamente arrabbiato, ma felice di quello che sto facendo con dei ragazzi che mi danno l’anima»”.

