Baroni già con la testa al Napoli: “Servirà una partita di grande livello”

Il Napoli scenderà in campo questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare l’Udinese, con fischio d’inizio alle 20:45. In caso di vittoria, gli azzurri potrebbero aumentare il distacco sull’Inter, a patto che i nerazzurri non conquistino l’intera posta in palio domani contro la Fiorentina. Sabato 15 febbraio, alle 18:00, invece il Napoli sarà atteso da un altro importante appuntamento: la sfida contro la Lazio. Per la squadra di Antonio Conte sarà un’occasione di riscatto dopo le due sconfitte subite contro i biancocelesti tra Coppa Italia e campionato. Rispetto alla gara d’andata, sarà un match completamente diverso, anche perché Khvicha Kvaratskhelia, trasferitosi al PSG nell’ultima sessione di mercato, non sarà più a disposizione. A tal proposito, Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha parlato della sfida contro il Napoli in conferenza stampa dopo la roboante vittoria contro il Monza per 5-1: “Che partita sarà quella di sabato contro il Napoli per la Lazio? Sarà una partita diversa, il Napoli sta facendo un campionato strepitoso. Siamo consapevoli di fare il possibile per battere quelli che oggi sono i più bravi, servirà una partita di grande livello. Avremo qualche giorno per preparare la gara, ci aspettiamo una crescita anche in queste partite. Stacchiamo mezza giornata poi prepariamo questa sfida”.

