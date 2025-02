18° giornata- serie B femminile

Dopo tre vittorie consecutive, il Parma non va oltre il pari (0-0) nel match fuori casa contro il fanalino di coda Vis Mediterranea (secondo punto stagionale). Ne approfitta la Ternana per agganciare le ducali al primo posto, infliggendo una pesante “manita” all’Orobica (sesto k.o. di fila). Per le umbre, a segno Labate, e Pirone e Gomes con due doppiette. Terza piazza per il Genoa che vince in trasferta contro il Pavia (0-3) con le reti di Bargi, Ferrato e Cuschieri. Quinta vittoria consecutiva per il Bologna che piega il Brescia (2-1) con le reti di Nocchi e Spinelli. Ritorno al successo per il Lumezzane che ne rifila cinque all’Arezzo: Licari, Sule, Begolli e la doppietta di Pinna per le ragazze di coach Mazza. Novo stop per il Chievo di Ulderici che perde in trasferta ad opera del Cesena per 4-0: doppietta di Testa, Di Luzio e Tironi per le ragazze di coach Conte. Secondo successo consecutivo per la Res che espugna il campo della Freedom (0-1), con la match-winner Montesi. L’Hellas si aggiudica la sfida salvezza col San Marino (secondo k.o. di fila), con le veronesi che scavalcano le titane in classifica. Le reti venete sono di Anghileri, Bernardi e Zanoni.

Factory della Comunicazione

Classifica: Parma e Ternana 47, Genoa 43, Bologna 40, Lumezzane 31, Chievo 30, Brescia 28, Cesena e Arezzo 25, Freedom 24, Res 21, Hellas 16, San Marino e Orobica 14, Pavia 13, Vis Mediterranea 2.