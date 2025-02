18° giornata- Napoli Femminile – Como 4-2

CERCOLA- Il Napoli ottiene la sua seconda vittoria in campionato, a discapito del Como che avrebbe dovuto portare a casa i tre punti per partecipare alla poule scudetto, col Milan perdente al cospetto della Juventus per 0-6. Le partenopee lasciano nuovamente alla Sampdoria l’ultimo gradino della classifica, portandosi a +2 sulle blucerchiate, fanalino di coda.

Factory della Comunicazione

Pronti via, con le ospiti subito in avanti con Nischler che da lontano prova a sorprendere Bacic fuori dai pali e, dopo 1′, è il turno di Del Estal ma, la punta spagnola, calcia alto. Al 10′, il Napoli rischia di subire il vantaggio delle lariane quando Sliskovic svirgola nella propria area ma Pettenuzzo rimedia sulla linea, salvando per le partenopee. Al 12′, Banusic per Sliskovic ma il passaggio è impreciso per quest’ultima. Al 17′, ancora Napoli: corner di Banusic per Kullashi che prolunga per Andrup ma, quest’ultima trova l’opposizione dell’estremo difensore del Como. Al 35′, occasione colossale per le ragazze di mister Sottili del Como: Guagni per Del Estal che conclude troppo centrale con la numero uno di casa che salva. Ma, al 44′, arriva il vantaggio ospite con Kramzar su assist di Patzelberger: è 0-1. Si va al riposo con il Como che al momento è nella poule scudetto dal momento che il Milan perde 0-3 contro la Juventus.

Nella ripresa, cambia tutto, con un Napoli molto determinato che cerca e trova immediatamente il pari (1-1) con la rete di Sliskovic al 4′ e il sorpasso con il diagonale mancino di Banusic al 7′: è 2-1. Al 13′, il Como prova a reagire e lo fa con Nischler che conclude a pochi passi verso Bacic, con la croata che, ancora una volta, abbassa la saracinesca. Al 26′, ci prova anche Picchi che calcia basso. Alla mezz’ora, un Como insistente trova il pari ancora con la slovena Kramzar che sigla il momentaneo 2-2 in scivolata. Il Napoli, però, getta la spugna e dopo 4′ minuti, si riporta nuovamente in vantaggio con un diagonale velenoso della bosniaca Jelcic (3-2) e chiude i giochi dopo 2′ con il poker di Moretti su assist proprio di Jelcic (4-2), con la giovanissima punta che infila Gilardi sotto le gambe.

Il tabellino

Napoli Femminile (4-3-3): Bacic; Lundorf, Pettenuzzo, Sliskovic, Santoro; Breitner (70’ Bellucci), Muth, Banusic (76’ Di Giammarino); Moretti (97’ Novellino), Kullashi (76’ Jelcic), Andrup (77’ Sciabica). A disp.: Beretta, Gianfico, Langella, Sandvej. All.: Sassarini

Como (4-3-1-2): Gilardi; Marcussen, Rizzon, Berta Bou, Guagni; Karlernas (66’ Picchi), Vaitukaityte (77’ Kerr), Petzelberger; Nischler (66’ Engman); Kramzar, del Estal. A disp.: Aprile, Bergersen, Conc, D’Agostino, Liva, Marchiori, Ruma, Sagen, Soggiu. All.: Sottili

Arbitro: Stefano Milone di Taurianova

Reti: 44’ Kramzar (C), 50’ Sliskovic (N), 52’ Banusic (N), 77’ Kramzar (C), 80’ Jelcic (N), 83’ Moretti (N)

A fine gara, intervistiamo il portiere croato Bacic: “Siamo felicissime per la vittoria odierna che mancava da moltissimo tempo ma, siamo consapevoli, che la strada per la salvezza è ancora lunga. Nell’intervallo, il mister ha detto che non era contento di quello che avevamo fatto vedere in campo e, nella ripresa, siamo scese in campo con una mentalità diversa. In settimana stiamo lavorando tantissimo ed è giusto festeggiare oggi, così come abbiamo sofferto in passato per le sconfitte. Siamo una famiglia e la dedica va ai tifosi.”

In casa Como c’è molto rammarico dopo la sconfitta col Napoli e ai microfoni si presenta coach Sottili per analizzare la gara:” Nel primo tempo c’era una sola squadra in campo che eravamo noi. Non siamo state in grado di capitalizzare le occasioni create mentre, nella ripresa, è successo completamente l’opposto, col Napoli che è partito forte, trovando subito l’1-1 e, successivamente quel gran gol di Banusic che ha portato le nostre avversarie in vantaggio e, da lì, è cambiata la partita. Abbiamo avuto la capacità di ritrovare il 2-2, ma il Napoli è stato bravo a portarsi sul 3-2, impedendoci di provare l’assalto finale. Complimenti al Milan che ha fatto meglio di noi, meritando la poule scudetto. Siamo orgogliosi del percorso fatto, in quanto, a luglio, era impensabile di giocarsi il quinto posto fino all’ultima giornata e non nascondo che c’è un pò di amaro in bocca per come sono andate le ultime gare. Adesso, c’è da resettare tutto e prepararsi al meglio per la poule salvezza. Il direttore è stato bravo a scovare Nischler, una ragazza eccezionale, di una cultura del lavoro estrema. E’ stata la prima calciatrice del Como ad essere convocata nella Nazionale maggiore. Ragazze così, sono l’emblema di quello che può essere il sogno sportivo per qualsiasi ragazza: ovvero, salire da categorie inferiori e che con dedizione al lavoro e serietà, raggiungono quegli obiettivi che li sogni quando sei bambina.”