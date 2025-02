Un viaggio per oltre un milione di cuori al Maradona

Factory della Comunicazione

La quarta parete non è mai esistita al Maradona, teatro dei sogni: si possono sentire, i tifosi, ascoltando i loro sospiri, quel senso di appartenenza e quel sostegno che il Napoli ha avvertito lungo il percorso. Ora che la stagione sta per entrare nel vivo, è facile prevedere quel che accadrà nei prossimi mesi. Delle ultime quindici di campionato, il Napoli ne giocherà otto in casa, a Fuorigrotta. E, dato che con l’Udinese domani arriverà il settimo sold out, non è difficile immaginare che, fino alla fine, i pienoni potranno essere otto su otto, spettatore in più o in meno. Dunque, oltre 400mila cuori per il gran finale, con alcuni appuntamenti di gala, uno imperdibile, e altri che pure avranno un’importanza specifica nel peso dei punti verso la discesa del campionato.

ULTIME OTTO. Si comincia domani contro l’Udinese: biglietti introvabili da giorni, nessuna possibilità di esserci per i ritardatari. Previsti oltre 51mila spettatori. Sarà il settimo sold out stagionale dopo quelli con Como, Lecce, Atalanta, Roma, Venezia e Juventus. Poi, dopo l’Udinese, ecco la partita che tutti aspettano: Napoli-Inter. La data non è ancora stata definita, si giocherà a inizio marzo, l’assalto ai biglietti è già pronto aspettando l’inizio della prevendita. Poi, dopo l’Inter, altri due appuntamenti da brividi: prima la Fiorentina e poi il Milan a fine marzo. Quindi il gran finale: Empoli, Torino, Genoa e l’ultima di Serie A contro il Cagliari.

ATMOSFERA. 400mila tifosi previsti che si andranno ad aggiungere ai già certi 650mila (e più) che hanno affollato il Maradona da inizio stagione. Il calcolo è elementare: undici di campionato più di due di Coppa Italia, la media di 50mila spettatori ogni volta, anche il 10 agosto, per i trentaduesimi contro il Modena, in piena estate. Effetto Conte. Più di un milione di presenze in totale nella previsione di un finale di stagione appassionante, aspettando l’Inter ma godendosi il cammino. Ogni partita ha avuto e avrà la sua importanza perché in campo ci sarà sempre il Napoli. I primi risultati hanno incoraggiato la città, sugli spalti è tornato subito il coro «Napoli torna Campione» che aveva accompagnato l’annata tricolore nel 2023. Se n’è accorto anche Conte che volentieri si fa carico dei sogni dei tifosi. Sono anche i suoi.

