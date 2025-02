Serie A, Atalanta straripante sul Verona: 0-5 con un super Retegui!

L’Atalanta dimentica l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Bologna sconfiggendo nettamente un malcapitato Verona – non è la prima occasione in cui gli scaligeri perdono pesantemente fra le mura amiche – e si prepara al meglio per l’andata dei playoff di Champions contro il Club Brugge.

L’indiscusso protagonista del pomeriggio veronese è Mateo Retegui, a cui bastano appena 21 minuti per salire in cattedra correggendo in rete un potente destro di De Ketelaere infrantosi sul palo. Tre minuti dopo giunge il bis con una gran girata, su suggerimento di Djimsiti, che non lascia scampo a Montipò. Il match prende definitivamente la via dei nerazzurri al 38′, quando arriva la terza rete firmata da Ederson. Prima del riposo, c’è spazio ancora per Retegui, a segno su una ribattuta dopo il palo colpito stavolta da Hien. Da parte di Zanetti e i suoi nessun tentativo per metter paura ad una straripante Dea.

Come prevedibile visto il punteggio, i ritmi nella ripresa calano e da registrare c’è soltanto il poker personale del centravanti argentino, abile a raccogliere un cross dalla sinistra di De Roon e a battere col piattone Montipò. Nel finale il Verona ha generosamente tentato di ridurre il passivo, senza successo. Gasperini si prende il terzo posto in solitaria con 50 punti – in piena corsa al titolo attendendo Napoli e Inter – mentre gli scaligeri (a 23) non incrementano il margine sulla zona calda.

Di seguito il tabellino del match (fonte calciomercato.com):

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Daniliuc (dal 25′ s.t. Valentini), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Niasse, Bernede (dal 17′ s.t. Dawidowicz), Bradaric (dal 17′ s.t. Oyegoke); Suslov (dal 34′ s.t. Lambourde); Sarr (dal 17′ s.t. Kastanos), Mosquera. All. Zanetti

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti (dal 14′ s.t. Toloi); Cuadrado, De Roon (dal 27′ s.t. Sulemana), Ederson (dal 14′ s.t. Pasalic), Zappacosta (dal 37′ s.t. Palestra); Samardzic; De Ketelaere (dal 1′ s.t. Brescianini), Retegui. All. Gasperini

Arbitro: Sozza

Marcatori: 21′ p.t. Retegui, 25′ p.t. Retegui, 37′ p.t. Ederson, 44′ p.t. Retegui, 11′ s.t. Retegui

Ammoniti: 16′ p.t. Niasse, 42′ p.t. Ghilardi, 37′ s,t, Sulemana