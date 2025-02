RIVIVI LIVE – Conte in conferenza: “Fateci godere questo viaggio, il mio passato sta lì ed è chiaro. Pensiamo a quello che abbiamo.”

Sul suo metodo

“Nella vita bisogna sempre essere predisposti ad imparare, se non è cosi non si apprende. Lo scorso anno sono stato fermo, anche per motivi personali. Alla metodologia di base ho incrementato uno studio che mi ha portato ad essere pronto per quest’anno. Se non avessi l’opportunità di mettermi lì e guardare attentamente tante situazioni, soprattutto estere, sicuramente sarebbe stata molto, molto più difficile. Voglio migliorarmi. Sono il primo che si mette in competizione con se stesso. Stiamo crescendo insieme e questo mi da molto entusiasmo.”

Sulla sconfitta dell’Inter

“Io dico sempre ai miei calciatori di guardare noi stessi e non gli altri, dobbiamo guardare il nostro percorso di crescita. Mi ha parlato di abbassare l’entusiasmo e le pretese ma questa è una squadra che viaggia molto raso terra, non c’è il rischio che qualcuno si possa montare la testa nonostante quello che ci circonda. Questo è un viaggio che noi abbiamo iniziato a Luglio e non sappiamo a fine anno dove ci porterà. Io dico fateci godere questo viaggio. Noi in tutto questo percorso siamo stati la squadra che è stata più in testa in classifica, abbiamo fatto un po’ di esperienza. Ma parlando dell’Inter parliamo di una squadra che ha vinto lo scudetto e fatto una finale di Champion League. Sarebbe anche un insulto dire qualcosa che sottovaluti la squadra”.

Sulle esperienze passate

“Tutte le esperienze hanno una propria unicità, preferisco custodirmi gelosamente i posti in cui ho lavorato. Il presente è Napoli, che è una bellissima storia. Da calciatore o da allenatore vivere un’esperienza in un ambiente come Napoli sia un’esperienza molto forte. Dobbiamo cercare con il lavoro di non accontentarci e cercare di essere migliori”

Sulla sfida contro l’Udinese

“Noi non temiamo niente e abbiamo sempre grande rispetto nei confronti di tutti. Temere non fa parte del nostro vocabolario. E’ un’ottima squadra, è fisica e strutturata. In ripartenza potrebbero darci fastidio, dobbiamo fare attenzione anche ai calci da fermo”.

Su Buongiorno, Billing e Okafor

“Buongiorno sta migliorando in maniera importante però in questo momento Jesus è ad un livello superiore, quindi domani inizierà lui e Buongiorno sarà in panchina. Per Billing è un ragazzo serio che adesso sta entrando nella metodologia, anche lui sta lavorando e sta entrando nella nostra idea di calcio. Okafor sicuramente non ha una condizione fisica ottimale ma anche lui sta iniziando a lavorare, ma adesso ha un minutaggio limitato”.

Sulla squadra

“Penso di fare quanto fatto in passato. Portare il club a crescere, questo è il mio obiettivo. Il passato sta lì ed è chiaro, dove sono passato il club è cresciuto sotto tutti i punti di vista. Voglio aiutare il Napoli a crescere. Come dicono sempre gli All Blacks ‘lascia la maglia che hai trovato e lasciala migliore di quando sei arrivato’, quindi il mio obbiettivo è lasciare qualcosa di migliore quel giorno che dovrò poi andare via da Napoli, e mi auguro che sia tra tanti anni. A me interessa pensare come aiutare a crescere, oggi bisogna investire sulle infrastrutture: abbiamo bisogno di un centro sportivo, non di un giocatore in più o di un giocatore in meno. Dobbiamo sviluppare un settore giovanile che oggi non c’è e cercare l’eccellenza con ciò che abbiamo, questo è un altro obiettivo. Sono qui per supportare Manna, per supportare la famiglia De Laurentiis, perché ho piacere di fare un’esperienza a Napoli. Pensiamo a quello che abbiamo, senza rovinare quanto costruito in maniera faticosa. Niente è dovuto“.

Il mercato è finito, sulle sue dinamiche ha relazionato il ds azzurro, Giovanni Manna, è ora di tornare a parlare di campo. Il Napoli prepara la gara contro l’Udinese e la parola torna ad Antonio Conte. L’ allenatore del Napoli parlerà in conferenza stampa, oggi, 8 febbraio in quel di Castel Volturno, alle ore 14:30, alla vigilia della sfida del Maradona che vedrà i partenopei affrontare i bianconeri friulani, domenica 9 febbraio alle ore 20:45, in un match valido per la 24esima giornata della Serie A 2024/2025. Ilnapolionline vi aggiornerà in tempo reale sulle dichiarazioni del tecnico salentino.

