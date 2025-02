Nef: “Okafor, ottima tecnica, veloce, buon tiro, deve solo essere continuo”

Alain Nef, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di KissKissNapoli.it: “Spero per il Napoli che Okafor possa diventare un giocatore continuo, per un periodo al Milan ha fatto molto bene. Oltre ad essere un esterno d’attacco può fare anche la punta centrale senza problemi. Le difficoltà che ha incontrato in rossonero? Ha avuto tanti infortuni, deve ritrovare la fiducia, per me è difficile valutare come sta fisicamente, ma per come lo conosco io è molto forte fisicamente, ha un buon tiro ed è veloce, ha un’ottima tecnica e può fare anche gol. Sta a lui adesso ritrovare la condizione giusta. L’Udinese? Udine è una piazza tranquilla, ha sempre avuto giocatori bravi, forti e giovani, adesso grazie al lavoro del mister e del direttore hanno fatto un’ottima squadra. Domenica il Napoli è favorito, giocare al Maradona è sempre difficile secondo me finirà 2-1 per il Napoli”.

