Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, ex di Napoli, Udinese, Atalanta e Roma, ha partecipato a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. Le sue parole:

“Mi sono sbilanciato a inizio stagione sulla possibilità che il Napoli potesse stare in vetta ed ora sono felice che sia in quella posizione. L’addio di Kvara è stato compensato dall’esplosione di Neres.

L’Udinese fuori casa è un cliente scomodo, un paio di mesi fa ha vinto a Firenze. Ha sempre raccolto più in trasferta, come gloria. E’ una partita scorbutica. L’Udinese non so se verrà per non perdere. E’ una squadra che non ha un progetto di gioco decifrabile, perché si affida al talento individuale dei giocatori.

Per il Napoli sarebbe un grave errore, a mio avviso, non approcciare una partita come se si giocasse con una grande. Questo mercato per me non è stato un punto di divergenza tra Conte e De Laurentiis, non c’è da preoccuparsi.

Il Napoli è primo in classifica e l’interesse di tutti è di mantenere l’ambiente compatto, coeso. Sarebbe gravissimo se qualcuno creasse squilibri in questo contesto. Non credo che la vicenda mercato sarà ricordata più di tanto nelle prossime settimane”.