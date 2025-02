ESCLUSIVA – Di Natale al CdS: «Napoli, ti segnavo e soffrivo, qui c’erano i miei fratelli, mi dispiaceva…»

In primo piano l’intervista di Totò Di Natale al Corriere dello sport

Non ho dimenticato l’intervista che Di Natale concesse alle Iene nel marzo 2011. Gli autori del programma di Italia 1 ebbero la delicatezza di sottotitolare il napoletano stretto, lingua meravigliosa che dava corpo e un colore particolare alle risposte.

Lui esordì così: «Mio fratello arriva in piazza Plebiscito, c’erano cinquecento, seicento persone che gridavano “Vogliamo il lavoro!, vogliamo il lavoro!”. Si avvicina uno e gli fa “domani te la senti di venire a lavorare?”. Uààà, e con tutta questa gente proprio a me lo chiedete?”».

La leggenda – che tanto leggenda non è – narra che Totò non amasse giocare contro il Napoli al San Paolo. Qualche trasferta in effetti la evitò. «Credo di averci giocato sette, otto volte. Sono tanto tifoso, e a Napoli c’erano i miei fratelli, mi dispiaceva… Ridendo e scherzando, gli ho segnato nove gol, sei in due partite. Perché non ho mai giocato nel Napoli? Perché non mi hanno voluto».

Te ne andasti che non avevi ancora 14 anni.

«Presi il treno per Empoli da solo. Ai tempi non ce la passavamo tanto bene. Mio padre carpentiere, quattro figli maschi e una femmina. Quando non andavo a scuola papà mi portava al cantiere con lui, ho fatto il muratore, a’ cardarella, portami il secchio e il pennello, mi faceva verniciare. Non era cosa. L’unico modo per uscire da lì era il calcio. Dopo un solo provino Silvano Bini mi aveva segnalato all’Empoli… Non fu facile, soprattutto all’inizio. Quattro mesi e scappai, tornai a Napoli. Mi mancava tutto. Furono Bini e Montella a convincermi a rientrare. E l’anno dopo proprio Vincenzo se ne andò a Genova. Noi ragazzi stavamo al primo piano dell’Istituto Calasanzio, lo stesso che oggi frequenta mia figlia. A Empoli mi sono stabilito».

E Udine?

«Salgo ogni quindici giorni, ho un sacco di attività. Immobiliare, un’azienda di caffè, Totò caffè, le scuole calcio. Udine è bellissima, una volta ho detto che a Udine ho portato il sole e c’è anche il mare a cinque minuti da casa mia».



Stavi per preferirle la Juve.

«Quando c’era Delneri, a Udine era tornato Guidolin. Un anno prima avevo rinnovato per altre quattro stagioni. Non mi andava di partire. Dissi al presidente Pozzo, per me un papà, con lui ho ancora un rapporto bellissimo: «Io qui resto per sempre, se proprio volete che vada alla Juve mi dovete cacciare».

Rimpianti? «Nessuno».