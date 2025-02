Empoli-Milan 0-2: Leao e Gimenez regalano il successo ai rossoneri

Il Milan supera l’Empoli al “Castellani” nella gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Al “Castellani” la gara si sblocca nella ripresa dopo le espulsioni di Tomori per il Milan e di Marianucci dal lato Empoli. Leao e Gimenez, subentrati rispettivamente a Jimenez e ad Abraham, portano la squadra di Conceição a quota 38 punti.

Primo tempo

La prima occasione della partita è di marca empolese. Al 6′ Pezzella effettua il cross verso il centro dell’area per Colombo. L’attaccante empolese, però, viene tenuto bene da Pavlovic. Tre minuti più tardi si fa vedere anche il Milan con una sortita di Musah bloccata prontamente da Vazquez. Al 14′ Esposito scambia con Grassi che tenta il tiro respinto da Walker. Al 20′ appoggio dal limite di Theo Hernandez per Joao Felix che calcia. La conclusione termina alta. Al 32′ l’Empoli va vicinissimo al vantaggio. Colombo crea confusione nel l’area rossonera e calcia con il destro. Il pallone termina la propria corsa sul palo e ritorna in campo. Le squadre vanno al riposo dopo 3 minuti di recupero sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Il Milan si ripresenta in campo con tre novità. Conceição lascia nello spogliatoio Jimenez, Fofana e Abraham, per fare spazio a Leao, Pulisic e Gimenez. Al 54′ lancio in profondità all’indirizzo di Colombo che viene fermato fallosamente da Tomori. L’arbitro accorda il calcio di punizione all’Empoli e commina un cartellino giallo al giocatore rossonero con la maglia numero 23 che è costretto a lasciare il campo anzitempo per via dell’ammonizione pervenuta nel primo tempo. Dunque Milan in 10 per 35 minuti. Al 66′ Viene ristabilita la parità numerica. Marcatura stretta di Marianucci su Gimenez che spinge il giocatore toscano che, da terra, risponde con una tacchettata ai danni del rossonero. Pairetto, richiamato dal Var all’on field review, ammonisce Gimenez ed espelle Marianucci. Al 68′ il Milan sblocca la partita. Pulisic penetra in area dalla destra e crossa per Leao che schiaccia la palla in porta per l’1-0 milanista. L’inerzia della partita si sposta totalmente a favore del Milan. Al 75′ Joao Felix sfiora il raddoppio sugli sviluppi di un corner. Il colpo di testa del portoghese termina alto. Per il 2-0 milanista, però, occorre aspettare solo 60 secondi. Pulisic serve Gimenez che entra in area, si aggiusta il pallone sul sinistro e prova la conclusione a giro che si insacca alle spalle di Vazquez. Per l’ex Feyenoord si tratta del primo sigillo in Serie A. All’82’ Joao Felix tenta il pallonetto per sorprendere Vazquez, ma il portiere empolese si fa trovare pronto. Dopo 4 minuti di recupero termina la gara del Castellani. Il Milan trova la seconda vittoria nelle ultime tre partite disputate di Serie A.

Tabellino Empoli-Milan (0-0) 0-2 :

EMPOLI (3-4-2-1): Vásquez; De Sciglio, Marianucci, Viti (28′ Goglichidze); Gysi, Henderson (70′ Kouamè) , Grassi (81′ Bacci), Pezzella; Esposito (81′ Konate), Cacace; Colombo (70′ Zurkowski).

A disposizione: Seghetti, Silvestri, Fălcușan, Sambia, Tosto, Brayan.

Allenatore: Roberto D’Aversa.

MILAN (4-4-2): Maignan; Walker, Tomori, Pavlović, Hernández; Musah, Fofana (46′ Pulisic), Rejinders (69′ Thiaw); Jiménez (46′ Leao), Abraham (46′ Gimenez), João Félix (84′ Terracciano).

A disposizione: Sportiello, Torriani; Bartesaghi, Gabbia, Camarda, Chukwueze, Sottil.

Allenatore: Sergio Conceição.

Marcatori: 68′ Leao (M), 76′ Gimenez (M)

Arbitro: sig. Luca Pairetto della sezione AIA di Nichelino

Assistenti: Rossi-Yoshikawa

Quarto Ufficiale: Collu

VAR: Serra

AVAR: Chiffi

Ammoniti: Joao Felix (M), Tomori (M), Henderson (E), Grassi (E), Gimenez (M); Espulsi: Tomori (M), Marianucci (E); Angoli: ; Recupero: 3′ pt; 4′ st