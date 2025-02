Sky: “Manna non è stato felice della scelta, ma è stato onesto”

“Nella conferenza stampa Manna ha spiegato come sono andate le cose, è evidente – ha detto il giornalista Sky Marchetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre – che lo stesso Manna si aspettasse di sostituire Kvaratskhelia in modo diverso e certamente il primo a non essere felice è proprio lui. L’obiettivo prioritario del Napoli è la qualificazione alla prossima Champions League, ma col Napoli primo in classifica sarebbe delittuoso non pensare di continuare a lottare per lo scudetto: il fatto che Manna non lo abbia dichiarato non significa che la società non ci pensi. A memoria, non ricordo una conferenza di questo tipo a chiusura mercato: inusuale e bella assunzione di responsabilità, che ha messo d’accordo tutti per la verità del racconto fatto. Gli va dato onore per la franchezza e per l’ammissione di non esser soddisfatto. Qualsiasi altra cosa sarebbe parsa finta e non credibile. Okafor al Milan non mi ha fatto impazzire ma per quello che dovrebbe fare al Napoli, ovvero entrare e dare il proprio contributo in corsa, potrebbe essere perfetto. Il Napoli non è che non ha voluto tenere Kvara, ha dovuto cederlo, anche forte della consapevolezza della vicenda Osimhen. Non credo Conte andrà via per il mercato di gennaio. Manna è stato fin troppo onesto nel dire che su Saint Maximin il Napoli poteva intervenire prima, ci voleva un piano C già stabilito”

