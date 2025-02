Serie A: Como-Juventus 1-2 (1-1). Super Kolo Muani beffa Fabregas

Allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como si apre la 24esima giornata di Serie A, con in campo Como e Juventus.

Factory della Comunicazione

Sfida delicata per entrambe le squadre. I Bianconerisi sono visti scavalcare dalla Fiorentina e adesso occupano il sesto posto in classifica. Una Juventus che però è tornata alla vittoria la settimana scorsa in casa contro l’Empoli.

Il Como invece è reduce da due sconfitte consecutive e di certo non può dirsi tranquillo vedendo la sua classifica che vede gli uomini di Fabregas solo due punti sopra la zona retrocessione.

Il match inizia bene per il Como che nei primi minuti di partita dimostra la sua voglia di vincere tenendo il pallone e creando qualche pericolo per la porta difesa da Di Gregorio.

All’11esimo minuto è proprio l’ex portiere del Monza a mettersi in mostra salvando i suoi su un tiro molto angolato da parte di Nico Paz che ha fatto tremare la Juventus.

Al 22’ è ancora il Como a farsi vedere, questa volta con Da Cunha che da lontano lascia partire il tiro ma trova ancora Di Gregorio ad allungare in corner.

La Juventus non riesce ad entrare in partita né a mettere in difficoltà la difesa del Como che regge molto bene gli attacchi degli avversari.

Al 34’ ecco il lampo della Juventus: Kolo Muani di potenza pura si porta il pallone sul destro e anche se da posizione defilata riesce ad infilare in pallone in porta portando in vantaggio i suoi alla prima occasione veramente pericolosa da parte dei Bianconeri. Quarto goal nelle sue prime tre partite in Italia per l’attaccante Francese.

All’ultimo respiro del primo tempo però il Como trova un meritatissimo pareggio con Diao che servito da Cutrone di testa buca Di Gregorio.

Con questa rete si chiude la prima frazione, 1-1 il punteggio.

Il secondo tempo inizia proprio come era iniziato il primo, ovvero con il Como all’attacco e con Di Gregorio che per la seconda volta questa sera nega a Nico Paz la gioia del goal con una super parata.

Il Como vuole vincere e continua ad attaccare provandoci ancora con Strefezza che però trova ancora Di Gregorio.

Proprio come successo nella prima frazione, la Juventus non riesce ad uscire dalla propria metà campo con il Como che spinge per cercare la rete del 2-1.

Nella seconda parte del secondo tempo i padroni di casa sono calati un po’ di intensità, abbassando i ritmi di tutta la partita.

Al 87’ arriva l’episodio che cambia la partita. In una mischia nell’area di rigore del Como, Butez colpisce Gatti in uscita, l’arbitro non ha dubbi e fischia calcio di rigore in favore della Juventus.

Dal dischetto si presenta Kolo Muani che glaciale spiazza l’estremo difensore avversario e porta in vantaggio i suoi.

Il Como però non ci sta e cerca di agguantare subito il pareggio con Dossena che di testa colpisce in pieno la traversa.

Il Como non riesce a rendersi più pericolosi nei minuti di recupero e la partita finisce quindi così, con il risultato di 1-2 per i Bianconeri che riconquistano almeno per una notte il quarto posto.

COMO 1-2 JUVENTUS

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle (74′ van Der Brempt; 79′ Fellipe Jack); Perrone, Da Cunha (79′ Engelhardt); Strefezza, Nico Paz, Diao (74′ Douvikas); Cutrone (64′ Ikone). A disposizione: Vigorito, Reina, Iovine, Branouder, Chinetti, Caqueret, Lesjak. Allenatore: Fabregas

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Renato Veiga, Savona (46′ Kelly); Locatelli (61′ Thuram), Koopmeiners (61′ Douglas Luiz; Nico Gonzalez (75′ Conceicao), McKennie, Yildiz (67′ Mbangula); Kolo Muani. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Vlahovic, Adzic, Rouhi. Allenatore: Thiago Motta

Marcatori: 35′ e 89′ rig. Kolo Muani; 46′ Diao

Arbitro: Abisso (sez. Palermo)

VAR: Guida

Ammoniti: Savona (J), Valle (C), Strefezza (C), Goldaniga (C)

Espulsi: –

Recupero: 1′ pt, 5’ st.

A cura di Guido Russo