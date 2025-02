Runjaic: “Se faremo una prestazione di alto livello possiamo vincere“

«Credo che il Napoli abbia ancora più fisicità rispetto a noi. Hanno sempre una percentuale di km percorsi più alta rispetto agli avversari, mettono densità e qualità in campo. Dovremo essere intensi e compatti per portare a casa i punti. Giocheremo da squadra. Non ci diamo per sconfitti e vogliamo sfruttare ogni occasione. Sarà più difficile della gara con il Venezia».



Sono le parole di Kosta Runjaic, in conferenza stampa, presentando la gara della sua Udinese con la capolista di domenica sera. «Per fermare i loro giocatori più talentuosi dovremo lavorare come squadra – ha aggiunto -. Neres e Politano sono calciatori che non si possono limitare solo con l’uno contro uno, ma sarà importante comunicare bene in campo». Circa la situazione infortunati, Giannetti ed Ehizibue sono recuperati, mentre Davis ha accusato un attacco influenzale e resterà a casa. Sanchez partirà invece dalla panchina: «Si è allenato molto bene in settimana ma non posso dargli uno statuto particolare che lo farà giocare titolare tutte le partite.



Gliel’ho detto fin dall’inizio e lui lo ha accettato. È importante che funga da leader, non solo in campo ma anche come comportamento e mentalità. Sa anche lui che può migliorare ancora il suo livello di prestazioni. Contro il Napoli dovremo andare oltre i nostri limiti».



Il tecnico tedesco non vede l’ora di vivere la sua prima volta al Maradona: «Chi ci è già stato ci ha detto che sarà un’atmosfera speciale, che bisogna anche assaporare. Si deve entrare in un tunnel di concentrazione e non vedo l’ora di giocare questa partita. Ho allenato il Legia Varsavia dove in uno stadio piccolo si riusciva ad avere un pubblico caldo e con tante coreografie». Nessuna anticipazione sul modulo che sarà adottato: «La decisione definitiva sarà presa solo domenica. Contro il Venezia abbiamo giocato con la difesa a 4, anche per alcune assenze e per l’infortunio di Ehizibue. Il Napoli gioca con la difesa a 4, con i difensori centrali che partecipano al gioco, con mezzali molto forti. Nel girone d’andata abbiamo giocato con la difesa a 3, facendo bene, ma perdendo 3-1. Domenica non sarà fondamentale il modulo, ma la coesione del gruppo che si dovrà concentrare ancora di più nella fase difensiva, per crearci poi delle occasioni da sfruttare con la palla».



L’allenatore dei bianconeri friulani ribadisce di non sentirsi battuto in partenza, anche se la vittoria dei partenopei aprirebbe ancora di più la strada verso il quarto scudetto: però è vero anche che il Napoli è favorito. Ma il calcio è uno sport aperto. Se diamo tutto in campo possiamo farcela, non vogliamo regalare punti al Napoli».

Fonte: Il Mattino