Repubblica – Il diktat di Conte: testa al campo!

L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sulla campagna acquisti del Napoli terminata pochi giorni fa. La rosa risulta indebolita vista la partenza di Khvicha Kvaratskhelia, tanti obiettivi non sono stati riusciti ad essere portati a termine, con il solo arrivo di Noah Okafor last minute. A fare da scudo ci pensa il tecnico degli azzurri Antonio Conte, che non accetta alibi di nessun tipo dopo la fine di questa sessione di mercato, seppur il tecnico sia rimasto dispiaciuto, d’altronde come tutti i componenti del club. La parola d’ordine è resettare e focalizzarsi sul campo, gli azzurri sono concentrati sul prossimo match contro l’Udinese gara in programma in un Maradona quasi sold out, e che sulla carta potrebbe risultare un impegno comodo, ma i friulani sono in una posizione tranquilla in classifica, e in avanti possono disporre di un reparto offensivo di tutto rispetto. Conte lo sa bene e terrà i suoi sulla corda al fine di non cadere in scivoloni inaspettati. Il pubblico napoletano dalla sua parte ci crede e si aspetta una risposta importante dai suoi beniamini, c’è da rimettere di nuovo fieno in cascina dopo il pareggio in extremis di Roma, squadra e ambiente mai come in questo momento sono uniti con un sogno nel cuore.

